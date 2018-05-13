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رقم الخبر: 219579 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 11:33 الاقسام: محليات  
الرئیس روحاني یستقبل نظیره السریلانکي في طهران

الرئیس روحاني یستقبل نظیره السریلانکي في طهران

استقبل رئیس الجمهوریة حسن روحاني صباح الیوم الأحد نظیره السریلانکي مايثريبا سيريسينا رسمیا فی مجمع سعد آباد الثقافي التاریخي
من المقرر ان یتباحث الرئیسان الایراني والسریلانکي أهم سبل تعزیز العلاقات الثنائیة بین البلدین و القضایا المرغوبة فیها.
المحادثات الثنائیة واجتماع الوفدین الایراني والسریلانکي رفیعي المستوی من أهم برامج الرئیس السریلانکي خلال هذه الزیارة.
ووصل رئيس سريلانكا إلی طهران في زيارة تستمر يومين سعيا لتطوير العلاقات التجارية وضمان استثمارات من الجمهورية الاسلامية، بحسب ما أفاد مكتبه.
وسيجري سيريسينا محادثات مع الرئيس الايراني حسن روحاني تهدف إلى تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة والسعي أيضا لضمان استثمارات إيرانية، بحسب بيان رسمي.
وسيوقع الرئيسان مذكرة تفاهم حول “تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين”.
وتأتي الزيارة فيما يسعى قادة الدول الكبرى لانقاذ اتفاق نووي مهم مع إيران بعد إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب منه.
وقال مكتب سيريسينا إن الرئيس سيحضر ايضا منتدى للاستثمار والتجارة تنظمه غرفة التجارة الايرانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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