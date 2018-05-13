ساسولو يحبط أحلام إنتر ميلان خسر إنتر ميلان أمام ضيفه ساسولو بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين السبت على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإيطالي.