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رقم الخبر: 219578 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 11:28 الاقسام: رياضة  
ساسولو يحبط أحلام إنتر ميلان

ساسولو يحبط أحلام إنتر ميلان

خسر إنتر ميلان أمام ضيفه ساسولو بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين السبت على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإيطالي.

افتتح ساسولو أهداف المباراة عن طريق بوليتانو (24)، وأضاف بيراردي الهدف الثاني (72)، وسجل رافينيا هدف إنتر الوحيد (80).

وتجمد رصيد إنتر عند 69 نقطة بالمركز الخامس بينما ارتفع رصيد ساسولو إلى 43 نقطة بالمركز الـ11.

بينفينتو 1 – جنوى صفر

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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