وصلت بعثة الجزيرة الإماراتي السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران على متن طائرة خاصة تحضيرا لمواجهة برسبوليس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الإثنين.

وتضم بعثة الفريق إضافة للجهازين الإداري والفني، 22 لاعبا، وهم علي خصيف، عبد الرحمن العامري، سالم خيري، خليفة الحمادي، مسلم فايز، محمد فوزي، محمد العطاس، محمد المسلمي، سالم العيدي، سالم راشد، بدر الشبيبي، سالم علي، يعقوب الحوسني، مبارك بوصوفة، محمد جمال، حميد أحمد، حارب السعدي، بدر العطاس، علي مبخوت، رومارينهو، أحمد العطاس وزايد العامري.

وأسند الاتحاد الآسيوي مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم صيني، يقوده ما نينج، حكما للساحة، والمساعدان كاو يي وشي زيانج، ويتولى الهندي سوفرات سوريش، مهمة مراقب المباراة، والماليزي موهان سينج مهام المراقب الأمني، فيما يقيم أداء الحكام الأردني إسماعيل عدنان.

وأكد لاعب الجزيرة محمد العطاس أن الفريق أمام مباراة حاسمة في نهاية الموسم.

وقال العطاس في تصريحات لموقع ناديه "ربما تكون مواجهة بيرسبوليس، خير ختام لموسم جيد لنا، أعتقد أن الأمور بأيدينا، نحن اللاعبين والجهاز الفني، بعد الفوز في الذهاب، بنتيجة 3-2".

وأضاف "يظن البعض أن المهمة سهلة للجزيرة، ولكن أعتقد أن المهمة صعبة، يجب علينا التركيز".

وعن توقعاته لسيناريو المباراة، أكد العطاس، أن فريقه جاهز لكل السيناريوهات، موضحا "أعتقد أن المباراة ستكون مفتوحة للطرفين".