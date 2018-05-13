  • الأحد ٢٧ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 13, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219576 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 11:28 الاقسام: رياضة  
بعثة الجزيرة الإماراتي تصل إيران لمواجهة برسبوليس

بعثة الجزيرة الإماراتي تصل إيران لمواجهة برسبوليس

وصلت بعثة الجزيرة الإماراتي السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران على متن طائرة خاصة تحضيرا لمواجهة برسبوليس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الإثنين.

وتضم بعثة الفريق إضافة للجهازين الإداري والفني، 22 لاعبا، وهم علي خصيف، عبد الرحمن العامري، سالم خيري، خليفة الحمادي، مسلم فايز، محمد فوزي، محمد العطاس، محمد المسلمي، سالم العيدي، سالم راشد، بدر الشبيبي، سالم علي، يعقوب الحوسني، مبارك بوصوفة، محمد جمال، حميد أحمد، حارب السعدي، بدر العطاس، علي مبخوت، رومارينهو، أحمد العطاس وزايد العامري.

وأسند الاتحاد الآسيوي مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم صيني، يقوده ما نينج، حكما للساحة، والمساعدان كاو يي وشي زيانج، ويتولى الهندي سوفرات سوريش، مهمة مراقب المباراة، والماليزي موهان سينج مهام المراقب الأمني، فيما يقيم أداء الحكام الأردني إسماعيل عدنان.

وأكد لاعب الجزيرة محمد العطاس أن الفريق أمام مباراة حاسمة في نهاية الموسم.

وقال العطاس في تصريحات لموقع ناديه "ربما تكون مواجهة بيرسبوليس، خير ختام لموسم جيد لنا، أعتقد أن الأمور بأيدينا، نحن اللاعبين والجهاز الفني، بعد الفوز في الذهاب، بنتيجة 3-2".

وأضاف "يظن البعض أن المهمة سهلة للجزيرة، ولكن أعتقد أن المهمة صعبة، يجب علينا التركيز".

وعن توقعاته لسيناريو المباراة، أكد العطاس، أن فريقه جاهز لكل السيناريوهات، موضحا "أعتقد أن المباراة ستكون مفتوحة للطرفين".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/4782 sec