أكد المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر السبحاني إن الشيعة وعلى امتداد التاريخ قدموا خدمات كبيرة على صعيد تأسيس ونشر العلوم الإسلامية مشيراً إلى ان هذه الخدمات لم يتم العمل على تبيينها بشكل مناسب.

وفي كلمة له في مراسم اختتام المؤتمر الدولي “دور الشيعة في تأسيس ونشر العلوم الإسلامية” في مدينة قم المقدسة قال المرجع الشیخ السبحاني إنه “وبسبب عدم تعريفنا لدور الشيعة في تأسيس ونشر العلوم الإسلامية فقد ألحقنا بهم ظلماً كبيراً”.

ولفت سماحته إلى أن “الشيعة والسنة قدموا خدمات كبيرة في مجال العلوم الإسلامية إلا أن خدمات الشيعة لم يتم بيانها للعالم بشكل مناسب وواضح” مشيراً إلى أن “هذا الأمر لم يقتصر على العصر الحديث بل إن خدمات الشيعة بقيت خافية على امتداد التاريخ”.

واعتبر إن “عدم بيان دور الشيعة في العلوم الإسلامية جعل بعض المفكرين في المذاهب الإسلامية لا يهتمون بهذا الدور”.