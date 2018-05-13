اتهمت كتلة التغيير الكردية في العراق، الاحد، قوة بقيادة احد "متنفذي" الاتحاد الوطني الكردستاني بمهاجمة مقر الحركة في السليمانية "بالرصاص الحي"، مطالباً الحكومة الاتحادية بوضع حد لما وصفه بـ"الممارسات الميليشياوية"، فيما اعربت عن الاسف فيما اعتبرته "أسوأ عملية انتخابية" جرت بعد العام 2003 .

وقال النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، في بيان: إن "قوة مسلحة بقيادة أحد المتنفذين في الاتحاد الوطني الكردستاني قامت بشن هجوم على المقر العام لحركة التغيير في تلة زركتة وأمطروه بوابل من الرصاص الحي، وعلى الفور اتصلت برئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي وطالبته بمخاطبة كافة المؤسسات الاتحادية المعنية ووضع حد لمثل هكذا ممارسات ميليشياوية إجرامية ".

وأوضح عبدالله ان "هذا الاعتداء السافر حصل بعد أن قمنا بفضح التزوير الذي قام به الاتحاد الوطني وتلاعبهم بأصوات الناخبين خلال العد والفرز الألكتروني"، مضيفاً "كنا نأمل ان تتم الانتخابات النيابية اليوم بطريقة نزيهة وسلسلة وشفافة، لكننا وللأسف صدمنا بأسوأ عملية انتخابية حصلت بعد 2003 ".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاحد، توجيهات للقوات الامنية في منطقة كردستان ومحافظة كركوك بضبط الامن والتزام الحياد في ملف الانتخابات، فيما دعا مفوضية الانتخابات لاتخاذ اجراءات سريعة واعلان النتائج على الراي العام.

وكان رئيس حكومة منطقة كردستان العراق نيجرفان البارزاني دعا، امس السبت، القوات الامنية الى تحمل مسؤولياتها وحماية جميع المقرات الحزبية في السليمانية، مناشدا جميع الاطراف بضبط النفس، وذلك على خلفية اشتباكات اندلعت قرب مقر حركة التغيير في مدينة السليمانية.

كما اعلن محافظ كركوك حظر على التجوال في عموم المدينة على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات في المحافظة ادت الى تظاهرات تطالب بنقل نتائج الاقتراع الى بغداد ومحاصرة لمركز المفوضية.