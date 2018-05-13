أعلن الجيش التركي، اليوم الاحد، عن عثور قواته على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، في مغارة يستخدمها "إرهابيون" في الجزء العراقي من منطقة جبلية على الحدود المشتركة بين تركيا والعراق.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان: "أجرت قواتنا عملية نوعية في جبل يمتد بين ولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد وبين الأراضي العراقي".

وأوضح البيان أن القوات التركية اكتشفت مغارة يستخدمها الإرهابيون، وعثرت فيها على بنادق، ومضادات طائرات، وقنابل يدوية، وأجهز لاسلكية لتفجير العبوات الناسفة، وألغاما مضادة للدبابات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر.

ودأبت القوات التركية على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)، وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق، ردا على هجمات تنفذها المنظمة بين الحين والآخر، عناصر الأمن والجيش.