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|رقم الخبر: 219572
|تاريخ النشر: أيار 13, 2018
|الوقت: 11:20
|الاقسام: رياضة
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بحصولهن على ذهبيتين وفضية وبرونزية واحدة
شابات إيران يتوّجن ببطولة آسيا للكاراتيه
توج منتخب شابات ايران ببطولة آسيا للكاراتية التي اقيمت في اوكيناوا اليابانية، بحصوله على ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية واحدة.
تقلدت الذهبية لمنتخب شابات ايران كل من اللاعبة فاطمة خنكدار ونكين آلتوني، والفضية اللاعبة مبينا حيدري والبرونزية حديثة جمالي.
يأتي ذلك فيما اكتفى منتخب شباب ايران في البطولة بالحصول على ميداليتين فضيتين وأخريين برونزيتين.
وكانت منافسات الناشئين شهدت تتويج ناشئة ايران ببطولة آسيا فيما حل منتخب الناشئات وصيفا.
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