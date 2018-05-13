  • الأحد ٢٧ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 13, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219572 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 11:20 الاقسام: رياضة  
شابات إيران يتوّجن ببطولة آسيا للكاراتيه
بحصولهن على ذهبيتين وفضية وبرونزية واحدة

شابات إيران يتوّجن ببطولة آسيا للكاراتيه

توج منتخب شابات ايران ببطولة آسيا للكاراتية التي اقيمت في اوكيناوا اليابانية، بحصوله على ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية واحدة.

تقلدت الذهبية لمنتخب شابات ايران كل من اللاعبة فاطمة خنكدار ونكين آلتوني، والفضية اللاعبة مبينا حيدري والبرونزية حديثة جمالي.

يأتي ذلك فيما اكتفى منتخب شباب ايران في البطولة بالحصول على ميداليتين فضيتين وأخريين برونزيتين.

وكانت منافسات الناشئين شهدت تتويج ناشئة ايران ببطولة آسيا فيما حل منتخب الناشئات وصيفا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0834 sec