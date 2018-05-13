بحصولهن على ذهبيتين وفضية وبرونزية واحدة شابات إيران يتوّجن ببطولة آسيا للكاراتيه توج منتخب شابات ايران ببطولة آسيا للكاراتية التي اقيمت في اوكيناوا اليابانية، بحصوله على ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية واحدة.