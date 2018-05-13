أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاحد، توجيهات للقوات الامنية في منطقة كردستان ومحافظة كركوك بضبط الامن والتزام الحياد في ملف الانتخابات، فيما دعا مفوضية الانتخابات لاتخاذ اجراءات سريعة واعلان النتائج على الراي العام.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه اوامره الى القوات الامنية في كركوك ومحافظات منطقة كردستان بضبط الامن والتزام الحيادية في تعاملها مع ملف الانتخابات".

كما دعا العبادي، وفقا للبيان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى "اتخاذ الاجراءات السريعة بفحص الصناديق والاجهزة المطعون بها واعلان النتائج على الرأي العام من اجل ضمان سلامة الانتخابات".

وكان رئيس حكومة منطقة كردستان نيجرفان البارزاني دعا، امس السبت، القوات الامنية الى تحمل مسؤولياتها وحماية جميع المقرات الحزبية في السليمانية، مناشدا جميع الاطراف بضبط النفس، وذلك على خلفية اشتباكات اندلعت قرب مقر حركة التغيير في مدينة السليمانية.

كما اعلن محافظ كركوك حظر على التجوال في عموم المدينة على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات في المحافظة ادت الى تظاهرات تطالب بنقل نتائج الاقتراع الى بغداد ومحاصرة لمركز المفوضية.