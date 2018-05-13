* رئيس الاتحاد الاسيوي بكرة القدم يهنئ بهذا الانتصار

هنأ رئيس الجمهورية "حسن روحاني" المنتخب الوطني الايراني للسيدات بتتويجه ببطولة آسيا لكرة الصالات 2018 واحتفاظه باللقب القاري بعد فوزه على اليابان 5-2.

واكد الرئيس حسن روحاني، ان هذا الفوز الباهر الذي حققه المنتخب الوطني الايراني للسيدات لكرة الصالات في بطولة كأس امم آسيا مؤشرا آخر على حيوية وقدرة وجدارة السيدات والفتيات الايرانيات، معربا عن أمله في استمرار هذه المسيرة الرائعة والواعدة في الالعاب الرياضية النسوية الاخرى من خلال مزيد من اهتمام المسؤولين الرياضيين.

واضاف: ان الفوز القيم الذي حققه المنتخب الايراني للسيدات في بطولة كأس أمم آسيا لكرة الصالات للمرة الثانية على التوالي، وعزف النشيد الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية ادخل الفرح والسرور في قلوب الموانين المحبين للرياضة.

وهنأ رئيس الجمهورية الشعب الايراني بتحقيق هذا النجاح الباهر، معربا عن شكره لجهود المدربين والمسؤولين عن هذه اللعبة الرياضية وخاصة لاعبات المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات، سائلا الباري تعالى ان يمن على شباب ايران الاسلامية على الدوام بالرفعة والشموخ باعتبارهم من أهم ثروات البلاد.

من جانب أخر بعث رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم برسالة تهنئة وتبريك الى الاتحاد الايراني والمنتخب الايراني بكرة الصالات للسيدات بهذه المناسبة.

وكذلك بارك معاون رئيس الجمهورية السيد جهانغيري بهذا الانتصار الكبير، وهنا الشعب الايراني والحكومة وكل الرياضيين بهذا الفوز العظيم.

ورئيس المجلس علي لاريجاني بعث من جانبه برسالة تهنئة بهذه المناسبة الكبيرة في سجلات الرياضة الايرانية على العموم والرياضة النسائية على الخصوص.

كذلك هنأ وزير الرياضة والشباب الشعب الايراني العظيم والحكومة والرياضيين جميعاً بهذا المكسب الكبير للرياضة الايرانية في المحافل القارية والاقليمية.

ومن جهته وفي رسالة وجهها بالمناسبة هنأ قاسمي المنتخب الوطني للسيدات بكرة الصالات والمدربين والمعنيين والاسرة الرياضة وعموم الشعب الايراني.

وقال في الرسالة ان هذه البطولة الباعثة على الفخر مؤشر اخر الى قدرات السيدات الايرانيات في مختلف السوح الوطنية والدولية.