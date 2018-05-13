أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بان أحد عناصر الحدود قتل بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، على أحد عناصر الحدود في اطراف خانقين (100كم شمال شرق ب‍عقوبة ) ما اسفر عن مقتله".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وتضم خانقين مقرات لقوات الحدود لتأمين الشريط الحدودي بين العراق وايران.