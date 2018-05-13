  • الأحد ٢٧ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 13, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219568 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 11:22 الاقسام: عربيات  
مقتل احد عناصر الحدود بانفجار شمال شرق ديالى

مقتل احد عناصر الحدود بانفجار شمال شرق ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بان أحد عناصر الحدود قتل بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، على أحد عناصر الحدود في اطراف خانقين (100كم شمال شرق ب‍عقوبة ) ما اسفر عن مقتله".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وتضم خانقين مقرات لقوات الحدود لتأمين الشريط الحدودي بين العراق وايران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: السومرية نيوز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0626 sec