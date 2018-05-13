حصد المنتخب الوطني الايراني وللمرة الأولى في تاريخ بطولة السنوكر الآسيوي الميداليات الثلاث الأولى وهي الذهبية والفضية والبرونزية.

وخلال التصفيات النهائية لبطولة السنوكر الآسيوي التي أقيمت السبت في مدينة تبريز (شمال غرب) تمكن لاعب السنوكر الإيراني 'أمير سرخوش' من التغلب على مواطنه 'على قره غوزلو' بنتيجة 6-1 وأحرز الميدالية الذهبية.

وبهذا الشكل حاز اللاعب الإيراني 'علي قرة غوزلو' على المرتبة الثانية في بطولة السنوكر الآسيوي فيما حاز اللاعب الإيراني 'إحسان حيدري نجاد' على المرتبة الثالثة مناصفة مع اللاعب الباكستاني 'بابر مسيح'.

يذكر إن بطولة السنوكر الآسيوية الرابعة والثلاثين للعام 2018 أقيمت في تبريز (شمال غرب) مؤخراً بمشاركة إيران وقطر وتايلند وباكستان وهونغ كونغ وفلسطين والعراق وميانمار والهند وسوريا وأفغانستان.

هذا وأهدى صاحب الميدالية الذهبية في بطولة السنوكر الآسيوي لعام 2018 'أمير سرخوش' ميداليته إلى الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد (شمال شرق).