احرزت لاعبتان في المنتخب الوطني الايراني للسيدات بكرة الصالات لقب الهدافة وافضل لاعبة ببطولة اسيا التي توجت بها ايران.

ففي ختام بطولة اسيا التي جرت في فيتنام وتوج المنتخب الوطني الايراني ببطولتها، حازت اللاعبة الايرانية فرشتة كريمي على لقب افضل لاعبة كما حازت سارا شيربيكي لقب هدافة البطولة باحرازها 9 اهداف.

وقد تالقت شيربيكي في المباراة النهائية ضد اليابان وسجلت ثلاثية (هاتريك) لتساهم في فوز ايران بنتيجة 5-2 .

وكانت شيربيكي قد سجلت 4 اهداف في الدور التمهيدي ضد تركمنستان والتي انتهت بفوز ايران 14-0 وضد اوزبكستان والتي انتهت بفوز ايران ايضا بنتيجة 9-2 .

وسجلت شيربيكي هدفا اخر ضد الصين في المباراة التي انتهت بفوز ايران 4-2 في الدور ربع النهائي.

وفي الدور نصف النهائي سجلت شيربيكي هدفا اخر لتساهم في فوز ايران 5-0 علي فيتنام.

وفي المباراة النهائية سجلت شيربيكي ثلاثية ثمينة وحاسمة في فوز ايران على اليابان 5-2 .

يذكر ان سارا شيربيكي تساوت في عدد الاهداف التي سجلتها مع اللاعبة الايرانية الاخري فاطمة اعتدادي واللاعبة اليابانية آنا آشيميرو.

وكانت ايران قد لعبت مباراة اقل من اليابان حيث كانت في مجموعة من 3 منتخبات في الدور التمهيدي.

هذا وتسلمت جائزة أفضل فريق من الناحية الاخلاقية والتي منحت لايران كابتن المنتخب نسيمة غلامي.

كما انتخبت فرزانة توسلي بعنوان أفضل حارسة مرمى بالبطولة.