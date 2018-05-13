شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني، عدة غارات جوية، مساء السبت، على بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وحسب ما اعلن المركز الفلسطيني للإعلام إن طائرات الاحتلال أطلقت ما لا يقل عن 12 صاروخا تجاه أراضٍ زراعية في بيت حانون شمال القطاع.

و بدأ القصف بإطلاق صاروخين من طائرات الاستطلاع، أعقبها بما لا يقل عن 10 صواريخ من الطيران الحربي تجاه أراضٍ زراعية قرب المدرسة الزراعية في بيت حانون، مسببا العديد من الأضرار، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووفق مصادر محلية، فإن المقاومة تصدت لطائرات الاحتلال الاستطلاعية بنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة، ما أجبرها على الانسحاب.

وفي وقتٍ لاحقٍ، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال، أن الغارات استهدفت نفقا هجوميا للمقاومة في المنطقة.