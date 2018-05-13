ايران: الإعدام لـ8 دواعش في قضية الهجوم على البرلمان اصدر القضاء الايراني اليوم حكما باعدام 8 مسلحين من عناصر داعش الذين شاركوا في الهجوم المسلح على مبنى مجلس الشورى الاسلامي الابراني وسط العاصمة طهران ومرقد الامام الخميني جنوب العاصمة العام الماضي.