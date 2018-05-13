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|رقم الخبر: 219560
|تاريخ النشر: أيار 13, 2018
|الوقت: 10:38
|الاقسام: محليات
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ايران: الإعدام لـ8 دواعش في قضية الهجوم على البرلمان
اصدر القضاء الايراني اليوم حكما باعدام 8 مسلحين من عناصر داعش الذين شاركوا في الهجوم المسلح على مبنى مجلس الشورى الاسلامي الابراني وسط العاصمة طهران ومرقد الامام الخميني جنوب العاصمة العام الماضي.
اصدر القضاء الايراني اليوم حكما باعدام 8 مسلحين من عناصر داعش الذين شاركوا في الهجوم المسلح على مبنى مجلس الشورى الاسلامي الابراني وسط العاصمة طهران ومرقد الامام الخميني جنوب العاصمة العام الماضي.
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