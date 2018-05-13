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رقم الخبر: 219560 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 10:38 الاقسام: محليات  
ايران: الإعدام لـ8 دواعش في قضية الهجوم على البرلمان

ايران: الإعدام لـ8 دواعش في قضية الهجوم على البرلمان

اصدر القضاء الايراني اليوم حكما باعدام 8 مسلحين من عناصر داعش الذين شاركوا في الهجوم المسلح على مبنى مجلس الشورى الاسلامي الابراني وسط العاصمة طهران ومرقد الامام الخميني جنوب العاصمة العام الماضي.

اصدر القضاء الايراني اليوم حكما باعدام 8 مسلحين من عناصر داعش الذين شاركوا في الهجوم المسلح على مبنى مجلس الشورى الاسلامي الابراني وسط العاصمة طهران ومرقد الامام الخميني جنوب العاصمة العام الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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