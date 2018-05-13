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رقم الخبر: 219559 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 10:36 الاقسام: اقتصاد  
"ايرباص" تعلن موقفها من صفقة بيع الطائرات لايران خلال إسبوع

"ايرباص" تعلن موقفها من صفقة بيع الطائرات لايران خلال إسبوع

أكد مستشار وزير الطرق الايراني، أن شركة ايرباص الفرنسية ستعلن موقفها من صفقة بيع طائرات الركاب لشركة "ايران اير" الناقل الرسمي في البلاد خلال الاسبوع الجاري، وذلك عقب اعلان اميركا الانسحاب من الاتفاق النووي.

واوضح اصغر فخرية كاشان في حديث لوكالة انباء فارس،  حول تداعيات القرار الاميركي على مصير التعاون مع الشركات الاوروبية، بأنه من المبكر الحكم على قرارات الاوروبيين، ويتعين انتظار موقف شركات الطيران (ايرباص – ايه تي آر- بوينغ) بهذا الخصوص.

وبيّن أن ايران طلبت من ايرباص إبداء موقفها من عقد الشراء المبرم ومن المتوقع اعلانها عن ذلك خلال الاسبوع الجاري.

وأكد فخرية كاشان أن ايران لم تدفع اي مبلغ مقدما لصفقة شراء الطائرات مع ايرباص وبوينغ، تفاديا للاضرار المحتملة في حال تعليق العقود.

يذكر أن شركة ايران اير أبرمت بعد سريان الاتفاق النووي عام 2016،  ثلاثة عقود لشراء طائرات ركاب شملت 120 طائرة ايرباص، و20 طائرة إيه تي آر، و80 طائرة بوينغ، إذ تسلمت 8 طائرات إيه تي آر و3 ايرباص حتى الان، في الوقت الذي بات تواجه تلك العقود تحديات بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق  واعادة فرض الحظر على ايران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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