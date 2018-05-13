ذكرت مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي أن عشرات المصريين احتجوا في محطات المترو في القاهرة في إظهار نادر للإستياء العام مع وضع الحكومة قيوداً على الإنفاق وتطبيق إجراءات تقشفية.

وأظهرت مشاركات مطالبات للحكومة بالتراجع عن القرار فيما قفز البعض فوق الحواجز التي تؤدي لرصيف القطارات رافضين فيما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة حسب موقع بوابة الشروق.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر المترو الذي يتكبد خسائر بقرار صدر مساء الخميس ودخل حيز التنفيذ الجمعة ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أضعاف لبعض الفئات مما فجر موجة من ردود الفعل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظر قانون جرى تمريره عام 2013 تنظيم مظاهرات بدون تصريح من وزارة الداخلية. وجاء رفع أسعار التذاكر فيما تسعى مصر نحو تطبيق إصلاحات صعبة مرتبطة باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار يشمل خفضاً في دعم المحروقات وزيادة الضرائب بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وأغضبت الحكومة سكان العاصمة الذين يعانون بالفعل من ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو العام الماضي مما أثر على ملايين الركاب.