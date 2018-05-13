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رقم الخبر: 219557 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 10:28 الاقسام: محليات  
انتخاب محمد علي افشاني امينا للعاصمة طهران

انتخاب محمد علي افشاني امينا للعاصمة طهران

انتخب المجلس البلدي بطهران صباح اليوم الاحد محمد علي افشاني امينا للعاصمة طهران.
وصوّت 19 من اعضاء المجلس البلدي بطهران في اجتماعهم اليوم الاحد محمد علي افشاني فيما حصل منافسه سميع الله حسيني مكارم على صوت واحد فقط.
محمد علي افشاني من التيار الاصلاحي وهو عضو في اللجنة المركزية لحزب "اعتماد ملي" (الثقة الوطنية) ومحافظ فارس في الحكومة الحادية عشرة (السابقة).
تولى افشاري البالغ من العمر 59 عاما العديد من المناصب في فترات مختلفة منها مساعد وزير التربية والتعليم ورئيس منظمة تحديث وتطوير وتجهيز مدارس البلاد ومساعد المحافظ بمحافظات "كهكيلوية وبوير احمد" و"خوزستان" و"سمنان".
ويحمل افشاني شهادة البكالوريوس في هندسة الطرق والبناء من جامعة شيراز وشهادة الماجستير في الادارة التنفيذية (MBA) من جامعة "شريف" الصناعية بطهران.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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