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رقم الخبر: 219553 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 09:59 الاقسام: عربيات  
تدمير دبابة وجرافة سعودية وقنص 3 مرتزقة بجيزان ونجران

تدمير دبابة وجرافة سعودية وقنص 3 مرتزقة بجيزان ونجران

قتل عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وجرح آخرون في جيزان، كما تم قنص 3 مرتزقة السعودية في نجران.
وأفاد مصدر عسكري يمني عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة إثر دك تجمعاتهم بالمدفعية في ملحمة وقلة الشخف ومعريضة في جيزان.
واستهدفت مدفعية وصاروخية الجيش اليمني واللجان تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم وخلف منفذ الطوال.
وفي نجران، تمكنت وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية من قنص 3 عناصر من مرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس.
يذكر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا في وقت سابق يوم السبت من تدمير دبابة سعودية في موقع الطلعة بنجران بصاروخ موجه ما أسفر عن مصرع من كان على متنها، كما تمكنوا من تدمير جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في موقع المحروق بجيزان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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