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رقم الخبر: 219551 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 19:48 الاقسام: عربيات  
الخارجية المصرية تستنكر استطلاع رأي على قناة RT

الخارجية المصرية تستنكر استطلاع رأي على قناة RT

أعربت القاهرة عن استنكارها لاستطلاع رأي أجرته قناة "RT" على موقعها الإلكتروني حول تبعية مثلث حلايب.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزارة تواصلت مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به قناة RT بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه بين القاهرة والخرطوم.

وقال أبو زيد إن مصر طلبت تفسيرا عاجلا لما وصفه بـ"الإجراء المرفوض"، مضيفا أن وزير الخارجية سامح شكري قرر إلغاء حوار كان مقررا أن يجريه مع قناة RT صباح السبت وذلك على خلفية الاستطلاع المشار إليه.

وإذ تأسف إدارة قناة RT لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصري، فإنها توضح أن الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك في وحدة أراضيها، بقدر ما هو شكل إعلامي معمول به في تناول قضايا وملفات الساعة.. مع التزامنا بقواعد الموضوعية والحياد التي تميز تعاطينا الإعلامي مع جميع المواضيع الإخبارية.

كما تجدد القناة التأكيد على أن نتائج التصويت المذكور لا تعبر عن رأيها بل عن رأي المشاركين فيه لحظة التصويت.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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