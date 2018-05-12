ذكرت جمعية الوفاق البحرينية في بيان لها السبت إن ما صدر عن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد يمثل نفسه ولا يمثل البحرين والبحرينيين، مؤكدة أن شعب البحرين يرفض الاصطفاف أو التعامل أو التبرير للكيان الصهيوني ويعتبر ذلك منافياً لأبسط الثوابت والمسلمات.

وأشارت الوفاق إلى أن ما يصدر عن أي مسؤول رسمي أياً كان موقعه هو رأيه الخاص والبحرينيون منه براء.

وطالبت جميع الوفاق وزير الخارجية "باحترام شعب البحرين وتقديم استقالته ومغادرة هذا المنصب"، لأن ما قاله "عار على البحرين ومن الخِزْي الاستمرار في منصبه بعد هذا الجرم في حق الإسلام وفي حق القضية الفلسطينية وفي حق الأمة كلها"، وفق ما قالت.

وتابعت الوفاق أن "من يرغب في التطبيع والارتماء في أحضان الكيان الصهيوني عليه أن يترك البحرين لأهلها الذين لم ينفكوا عن قضايا الأمة وهمومها، ومن المعيب استغلال الوظائف والمناصب العامة التي لم يحصل عليها هؤلاء بتفويض أو قبول شعبي ليستغلوها في ممارسة هذه الأدوار المشبوهة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".

جمعية الوفاق أكدت أن التطبيع مع الكيان الصهيوني أمر ليس محل نقاش أو جدل ورأي الشعب البحريني بالكامل ضده، معتبرة أن "ما يقوم به البعض من إرسال وفود أو مشاركات رياضية أو اقتصادية أو لقاءات سرية كلها مرفوضة، وسيفشل من يقوم بها بحثاً عن شرعية دولية ما دام يفتقد للشرعية الشعبية والقانونية والسياسية"، وفق بيان جمعية الوفاق.

موقف الوفاق جاء ردّاً على وزير الخارجية البحريني الذي نشر تغريدة له على صفحته على "تويتر" رأى فيها حسب إدعائه أنه "طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة، واستباحت الدول بقوّاتها وصواريخها، فإنه يحق لأيّة دولة في المنطقة منها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر".