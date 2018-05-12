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رقم الخبر: 219549 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 19:44 الاقسام: عربيات  
الكويت: الأولوية للحل السياسي في دارفور

الكويت: الأولوية للحل السياسي في دارفور

جددت الكويت تأكيدها اولوية الحل السياسي، ومحورية وثيقة الدوحة للسلام والتنمية في دارفور.

جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الامن حول بعثة الامم المتحدة في دارفور مساء أمس الاول.

ورحب العتيبي بعودة بعض الفصائل للعملية السياسية، بعد ان نكصت بالتزامها المبدئي قبل المفاوضات الشهر الماضي، وحاولت التفاوض خارج إطار وثيقة الدوحة.

كما رحب بالتطورات الايجابية الواردة في تقرير الامين العام، خاصة استمرار الحالة الامنية في الاستقرار والانخفاض الملحوظ للنزاعات القبلية، ومواصلة حكومة جمهورية السودان تمديد وقف اطلاق النار، واستمرار التقدم في حملة جمع الاسلحة والانخفاض الملحوظ في معدل الجريمة.

واشار العتيبي الى مشاركة وفد الكويت لدى الامم المتحدة في زيارة مجلس الامن للسودان عملا بالقرار 1591 خلال شهر ابريل الماضي، اذ لامس خلال الزيارة ما يرد في تقرير الامين العام حول استتباب الامن في دارفور والآثار الايجابية لحملة جمع السلاح.

وأوضح ان تحسن الاوضاع الامنية وحملة جمع الاسلحة نتجت عنهما تطورات ايجابية ومنها ما يدعم الحالة الانسانية في اقليم دارفور، والمتمثلة في امور اكدها تقرير الامين العام كتحسن الاوضاع فيما يخص حرية الحركة للمدنيين وانخفاض الحوادث المتعلقة بحماية المدنيين.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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