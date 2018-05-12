قررت الإمارات أن تخطو خطوة جديدة نحو التطبيع الرياضي مع الكيان الصهيوني، وآخرها مباراة أقيمت الجمعة بين منتخبها للسيدات مع نظيره الإسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة للـ "النت بول" أو كرة الشبكة.

وعلى صفحته في "تويتر" احتفى المسؤول عن الدبلوماسية الرقمية بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتا جونين بالمباراة مغرّداً "صورة اليوم.. الرياضة تنتصر و" إسرائيل" والإمارات يداً واحدة في بطولة كرة الشبكة".

وتأتي هذه الخطوة – المتزامنة مع الذكرى الـ 70 لنكبة فلسطين - بعد قرابة أسبوع على مشاركة الإمارات والبحرين في سباق طواف إيطاليا 2018 الذي استضافته" اسرائيل".

ولم تثنِ مطالبات الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي – الذين أطلقوا وسم #اسحبوا_دراجاتكم – ودعوات حركة المقاطعة العالمية، الإمارات والبحرين عن المشاركة في السباق.

وللتطبيع الرياضي بين الإمارات والكيان الصهيوني تسلسل زمني حيث أن الأولى سمحت بمشاركة السائقين الإسرائيليين داني برل وإيتي مولدبسكي في سباق السيارات "أبو ظبي ديزيريه شالانج" في آذار/ مارس الماضي.