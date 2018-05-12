* مصرع وإصابة 3 مجندين في هجوم مسلح بعدن.. وكسر زحف للمرتزقة

أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل وجرح العشرات من قوات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي وتدمير 5 آليات عسكرية لهم خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لهم جنوب الساحل الغربي.

وأكد المصدر أن قوات هادي والتحالف السعودي حاولت التقدم بالترافق مع شن الطائرات 14 غارة دون أن تحرز أي تقدم في مديرية موزع جنوبي غرب محافظة تعز جنوب اليمن.

وأعلنت قوات التحالف السعودي السيطرة على معسكر العمري بمديرية ذباب الساحلية بعد مواجهات عنيفة خاضتها مع الجيش واللجان الشعبية في الأطراف الغربية لمحافظة تعز.

وعند الحدود اليمنية السعودية، أعلنت القوة الصاروخية اليمنية الجمعة عن إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من نوع بدر-1 على معسكر الدرب السعودي، في حين تحدثت قوات التحالف عن أنّ الدفاعات الجوية السعودية اعترضت الصاروخ في أجواء جيزان.

يأتي ذلك تزامناً مع قصف مدفعي مكثف للجيش اليمني استهدف تحصينات ورقابات عسكرية للجيش السعودي في جبل جحفان وموقع المحانيش، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وفي سياق متصل، قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مرابض المدفعية التابعة لقوات التحالف غرب معسكر عين الحارة وموقع المرماد ومنفذ الطوال الحدودي.

كما شمل القصف الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان نقاط انتشار القوات السعودية في مواقع جاضع نمير والإم بي سي وتلال الشيخ بجيزان.

وفي مديرية باقم الحدودية، شنت طائرات التحالف السعودي 10 غارات جوية على منطقتي الحصامة وتويلق، تزامناً مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف لقوات التحالف السعودي على مناطق متفرقة في مديريتي منبه ورازح الحدوديتين بمحافظة صعدة شمال اليمن.

إلى ذلك قتل 3 عناصر من قوات هادي وجرح 3 آخرين بانفجار لغم أرضي استهدف آلية عسكرية كانوا على متنها شمالي صحراء ميدي الحدودية في محافظة حجة غرب اليمن.

هذا وتتواصل المواجهات العنيفة بين الجيش واللجان من جهة وقوات هادي من جهة ثانية على وقع غارات جوية مكثفة للتحالف السعودي في مديرية قانية شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

إلى ذلك لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون، السبت، خلال التصدي لمحاولة زحف لهم في قطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا محاولة زحف للمرتزقة على أحد المواقع قبالة جبل قيس بقطاع جيزان.

وأكد المصدر وقوع خسائر بشرية في صفوف مرتزقة الجيش السعودي أثناء التصدي لمحاولة زحفهم.

وكانت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قد قصفت، الجمعة، مواقع الجيش السعودي في جاضع نمير وتباب الشيخ وام بي سي المعريضة بقطاع جيزان، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة خلف منفذ الطوال وحققت إصابات مباشرة.

هذا وقتل مجند وأصيب اثنان آخران، صباح السبت، إثر كمين نفذه مسلحون على دورية وسط مديرية المنصورة بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من العدوان بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لشرطة المنصورة، أسفر عن مقتل مجند وإصابة 2 أخرين من أفراد الدورية.

وبحسب المصادر فقد لاحقت قوة امنية المسلحين قبل ان تتعرض لكمين بالقرب من حي عبد القوي.

وتشهد المحافظات الجنوبية عموما ومدينة عدن على وجه الخصوص حالة فوضى وانفلات أمني في ظل سيطرة قوى الغزو والاحتلال وانتشار الجماعات التكفيرية وتوسع نشاطاتها.