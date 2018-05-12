وجّه المندوب الإيراني الدّائم لدى الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، خطابا الى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان فيها اعتداءات الكيان الصّهيوني على الأراضي السّورية وكذلك دعم هذا الكيان للإرهابيين.

وجاء في رسالة خوشرو: التّصرفات الصّهيونية المتهورة تخدم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا. بدون شك فإن هناك دلائل كافية تدل على دعم الكيان الصّهيوني للمجموعات الإرهابية، والاعتداءات الصّهيونية الأخيرة تدل بوضوح على السياسة الصّهيونية المخرّبة في دعم المجموعات الإرهابية من أجل نشر الفوضى في المنطقة.

وأكّد خوشرو في خطابه على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدّفاع عن نفسها في مواجهة هجمات الكيان الصّهيوني، وقال: إيران تحتفظ لنفسها بحق الدّفاع عن نفسها وفق ما جاء في ميثاق الأمم المتّحدة، كما نطالب مجلس الامن الدّولي بإدانة التّصرّفات الصّهيونية العدوانية، وممارسة دوره لوقف هذه الاعتداءات التي تُشكّل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة.