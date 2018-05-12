* السياسات الغربية فيما يخص المعاهدة النووية يتم تصميمها بدايةً في تل أبيب ثم تنفذّها واشنطن برفقة حلفائها * نشكر ايران لوقوفها الى جانب سوريا، وهي بلد يمكن الوثوق به وملتزم بجميع عهوده

قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري: إنّ واشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي انما ضحت بمصالحها القومية وبمصالح شعبها إسترضاءً للكيان الصهيوني.

وخلال لقاء أجرته معه إرنا السبت أضاف المقداد بأنّ الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية المطلّة على الخليج الفارسي ومنها السعودية أبدت إرتياحها وأعربت عن رضاها حيال هذا الإنسحاب.

وأفاد المقداد بوجود تناقض بين المعايير الدولية المعترف بها وبين انسحاب واشنطن من الإتفاق النووي ما جعل الولايات المتحدة تخسر ثقة العالم وتُعتبَر الجهة الناكثة التي قصّرت في الإلتزام بعهودها.

ورأى المقداد بأنّ السياسات الغربية خاصة فيما يخص المعاهدة النووية يتم تصميمها بدايةً في تل أبيب ثم تنفذّها واشنطن برفقة حلفائها.

وقال نائب وزير الخارجية السوري: إنّ إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي شطب على جهود استمرت إثنتي عشرة سنة بذلتها الدول المشاركة في المفاوضات النووية وأضاف: بأنّ الإنسحاب الأمريكي لا يثير الدهشة أو الإستغراب لأنّ الولايات المتحدة نكثت سابقاً عهوداً دولية.

وأعرب المقداد عن إعتقاده بأنّ هذا الإنسحاب جَرّ الأمريكيين الى عزلة و أدّى الى فصل واشنطن عن باقي الدول ذات القرار والتأثير العالمي.

وطالب نائب وزير الخارجية السوري الولايات المتحدة ومن يسير على خطاها بنزع اسلحة الكيان الصهيوني النووية قبل الحديث عن أيّ مساع ايرانية لصنع أسلحة نووية واصفاً ايران بالبلد الساعي الى استتباب الأمن والسلام والجهة التي لا ترغب قط بتوظيف الطاقة النووية لأهداف غير سلمية.

وأكّد المقداد خلال المقابلة على وقوف سوريا الى جانب ايران شعباً وحكومة لأن ايران دولة إلتزمت بعهودها في الشأن النووي، وشهدت لها في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً، فضلاً عن المواقف الحكيمة التي طالما إنتهجتها أو أطلقتها ايران.

وفي الشأن السوري قال المقداد: إنّ للدول الغربية دوراً سلبياً في الأزمة السورية وفي زيادة حدة التوتر فيها تعاونت معها دول اقليمية تسببت جميعهاً في انعدام الأمن في سوريا وخلقت العديد من المشاكل للمنطقة.

ورأى المقداد بأنّ جبهة المقاومة استطاعت إسقاط مؤامرات استمرت سبع سنوات ضد سوريا وقال: إننا على أعتاب إنتصار.

هذا وأعرب نائب وزير الخارجية السوري عن شكره للشعب الايراني والحكومة الايرانية لوقوفهما الى جانب السوريين في التصدي للإرهاب مؤكداً أنّ ايران بلد يمكن الوثوق به ودولة ملتزمة بجميع عهودها.