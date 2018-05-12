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رقم الخبر: 219541 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 19:02 الاقسام: الوسائط المتعددة  
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي

رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي

استقبل رئيس هيئة اركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري قائد الجيش البوليفي جميل سوسا بطهران.
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفيرئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
 
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مصدر الخبر: ارنا
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