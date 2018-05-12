رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة يستقبل قائد الجيش البوليفي