وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني استقبل العميد حاتمي وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية نظيره الافغانستاني طارق بهرامي في طهران.