وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني