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رقم الخبر: 219540 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 19:02 الاقسام: الوسائط المتعددة  
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني

وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني

استقبل العميد حاتمي وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية نظيره الافغانستاني طارق بهرامي في طهران.
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستانيوزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستانيوزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستانيوزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستانيوزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستانيوزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستانيوزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستانيوزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستانيوزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستانيوزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستقبل نظيره الافغانستاني
 
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مصدر الخبر: ارنا
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