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رقم الخبر: 219539 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 18:54 الاقسام: محليات  
بوتين وآمانو يتباحثان حول الإتفاق النووي وانسحاب اميركا منه
والصين تؤكد تمسكها بعلاقاتها مع ايران

بوتين وآمانو يتباحثان حول الإتفاق النووي وانسحاب اميركا منه

قال الكرملين: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، سيجريان محادثات حول الإتفاق النووي مع ايران.
واضاف الكرملين: إن المحادثات بين بوتين وآمانو ستجري الاثنين في مدينة سوتشي الروسية وستتضمن انسحاب اميركا من الإتفاق النووي.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري يوشاكوف، ان موسكو على اتصال مع طهران لحثها على عدم الانسحاب من الإتفاق النووي لأنه حيوي على صعيد الاستقرار العالمي. 
الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ: إن بكين وطهران ستحافظان على علاقاتهما واتصالاتهما السياسية والاقتصادية بشكل وثيق رغم قرار ترامب حول الانسحاب من الإتفاق النووي.
وقال شوانغ، في مؤتمر صحفي الجمعة في بكين، ان البلدين سيحافظان على علاقاتهما السياسية والاقتصادية ضمن أطر القوانين الدولية.
وردا على سؤال حول موقف الصين ازاء الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على سوريا، قال: إن بلاده تدعو الى التحلي بالصبر وضبط النفس حيال هذا الموضوع والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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