لقاء المشاركين في مؤتمر «دور الشیعة في تأسیس العلوم الإسلامیة وتطویرها» الدولي بالإمام الخامنئي مع اختتام أعمال المؤتمر الدولي الذي حمل اسم "دور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلامية وتطويرها" التقى المشاركون في هذا المؤتمر بالإمام السيد علي الخامنئي.