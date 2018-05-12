أعلن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، ان القوات المسلحة الايرانية والبوليفية ستعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات الدفاعية والفنية والعسكرية.

وعلى هامش لقائه قائد قوات الجيش البوليفي الادميرال جميل بورد سوسا، الذي يزور ايران، اعرب اللواء باقري، السبت، عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في مزيد من التقارب بين الشعبين الايراني والبوليفي وكذلك القوات المسلحة.

واضاف: (إن ايران تنظر الى بوليفيا كدولة قاومت الاطماع الامريكية كما ان القوات المسلحة في بوليفيا بذلت قصارى جهدها لتحقيق الاستقلال) واكد ان ايران تكنُّ احتراما لهذه الجهود.

واوضح ان الجيش البوليفي أعلن رغبته للتعاون الفني والعسكري والتدريبي مع ايران الى جانب بناء السكن للقوات المسلحة البوليفية، معلنا ترحيب الجانب الايراني به.

وتابع قائلاً: إن قائد قوات الجيش البوليفي سيتفقد وزارة الدفاع خلال هذه الزيارة.

من جانبه أعلن الادميرال جميل بوردا سوسا، في تصريح للصحفيين، ان زيارته هذه تهدف الى تحقيق المزيد من التقارب بين الشعبين البوليفي والايراني، واضاف: انه يحمل رسالة السلام والصداقة من الشعب البوليفي الى ايران حكومة وشعبا، معربا عن أمله بأن يتمكن الجانبان من توقيع إتفاقيات في المجال الدفاعي.

وسيلتقي الادميرال سوسا خلال زيارته لايران عددا من مسؤولي هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وقائد قوى الأمن الداخلي ويبحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين بوليفيا وايران.

ووصل سوسا مساء الجمعة الى طهران وكان في استقباله مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في الشؤون الدولية العميد قدير نظامي.

وتهدف هذه الزيارة الى مناقشة التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.