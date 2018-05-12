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رقم الخبر: 219532 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 18:15 الاقسام: محليات  
5 قتلى وفقدان سادس إثر سيول إجتاحت مناطق مختلفة في ايران

5 قتلى وفقدان سادس إثر سيول إجتاحت مناطق مختلفة في ايران

أعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ الايرانية مرتضى سليمي ان 5 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد شخص سادس إثر السيول التي اجتاحت مناطق في 17 محافظة في البلاد خلال الايام الاربعة الاخيرة.
وقال سليمي في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس"، ان المحافظات التي تعرضت للسيول هي همدان ولرستان وكهكيلوية وبوير احمد وكرمانشاه وفارس وسيستان وبلوجستان وخوزستان وسمنان وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وجهارمحال وبختياري وايلام والبرز واصفهان واردبيل واذربيجان الشرقية واذربايجان الغربية.
واضاف، انه تمت إغاثة نحو 8700 شخص في 91 مدينة وقرية ومنطقة عشائرية فيما تم اسكان 286 شخصا بصورة طارئة.
وتابع، ان 5 اشخاص لقوا مصرعهم في مدينة كوهرنك بمحافظة جهارمحال وبختياري ومدينتي اشنوية وخوي بمحافظة اذربايجان الغربية ومدينة اهر بمحافظة اذربايجان الشرقية، بسبب السيول والصواعق، فضلا عن فقدان شخص واحد في منطقة طالقان التابعة لمحافظة البرز. واوضح ان الكثير من السيارات جرفتها السيول وتم سحب المياه من 89 منزلا.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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