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رقم الخبر: 219530 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 18:08 الاقسام: محليات  
إيران تعيد 149 مهاجرا غير قانوني الى باكستان
واسترداد 15 سجينا إيرانيا من جمهورية آذربايجان

إيران تعيد 149 مهاجرا غير قانوني الى باكستان

اعلنت وكالات انباء باكستانية ان السلطات الايرانية سلمت سلطات الحدود الباكستانية 149 شخصا كانوا قد دخلوا الاراضي الايرانية بشكل غير قانوني.
وافادت صحيفة اوصاف الباكستانية ان هؤلاء المهاجرين كانوا قد دخلوا الاراضي الايراني وهم لايحملون وثائق رسمية بهدف العبور منها والذهاب الى اوروبا.
يذكر أن السلطات الايرانية كانت قد سلمت كذلك 100 مهاجر غير قانوني الى سلطات الحدود الباكستانية يوم 29 ابريل الماضي.
بدوره قال مسؤول الشؤون القنصلية بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو، إن 15 سجينا إيرانيا معتقلين في سجون جمهورية اذربايجان نُقلوا الى ايران عبر حدود أستارا.
وأضاف ناصر ميرجمالي في تصريح لارنا: بفضل الجهود المستمرة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استرداد 15 مواطنا إيرانيا كانوا محتجزين في جمهورية اذربايجان ، لقضاء ما تبقي من محكوميتهم في السجون الإيرانية.
وصرح بان نقل هؤلاء السجناء الى بلدنا جاء في اطار المرحلة الخامسة والعشرين من تنفيذ اتفاقية نقل السجناء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية اذربايجان، موضحا انه ونظرا للقوانين الصارمة التي تعتمدها الحكومة الآذربايجانية في التعامل مع تجار المخدرات، بما في ذلك استهلاك المخدرات وتهريبها والشراء والبيع ، والعبور غير القانوني والاقامة غير الشرعية لجميع المواطنين بما في ذلك المقيمين والمسافرين والسياح الذين يسافرون الى اذربايجان، يوصي قبل السفر الاطلاع على قوانين وأنظمة جمهورية اذربايجان من أجل الحفاظ على كرامتهم وعوائلهم، ولتجنب العقوبات الشديدة والسجن لفترات طويلة .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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