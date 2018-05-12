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رقم الخبر: 219529 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 17:59 الاقسام: دوليات  
رئيس نيكاراغوا يقبل شروط الأساقفة لإجراء حوار

رئيس نيكاراغوا يقبل شروط الأساقفة لإجراء حوار

وافق رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيجا، على شرطين للمؤتمر الأسقفي في نيكاراغوا يجب أن "يسبقا "أي حوار، في اعقاب تظاهرات أخيرة ضد الحكومة أسفرت عن 49 قتيلا.

وكان الأساقفة الذين يضطلعون بدور الوسطاء في البلاد، وضعوا شرطين لإجراء الحوار: وقف قمع التظاهرات، والسماح للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق حول مقتل 49 شخصا منذ بدء موجة الاحتجاج الاجتماعي. ورد أورتيجا في رسالة موجهة الى المؤتمر الأسقفي في نيكاراغوا بالموافقة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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