رئيس نيكاراغوا يقبل شروط الأساقفة لإجراء حوار وافق رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيجا، على شرطين للمؤتمر الأسقفي في نيكاراغوا يجب أن "يسبقا "أي حوار، في اعقاب تظاهرات أخيرة ضد الحكومة أسفرت عن 49 قتيلا.