  • السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 12, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219528 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 17:59 الاقسام: دوليات  
سجن قائد الجيش السابق في الكونغو 20 عاما

سجن قائد الجيش السابق في الكونغو 20 عاما

حكمت الرئاسة في الكونغو بالسجن 20 عاما على "جان ماري ميشيل موكوكو" يوم السبت بتهمة انتهاك أمن الدول وحيازة أسلحة دون ترخيص.

 واحتل موكوكو المركز الثالث في انتخابات الرئاسة التي جرت في مارس آذار 2016 وفاز فيها الرئيس دينيس ساسو نجيسو وانتقدتها أحزاب المعارضة ودول أجنبية بسبب ما شابها من مخالفات. واعتقل موكوكو في يونيو حزيران 2016. واتهم ممثلو الإدعاء موكوكو وعدة متهمين آخرين بجمع أسلحة منذ عام 2005 بهدف الإطاحة بنظام حكم ساسو نجيسو. وحُكم على المتهمين المشاركين لموكوكو بالسجن 20 عاما أيضا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9402 sec