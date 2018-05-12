حكمت الرئاسة في الكونغو بالسجن 20 عاما على "جان ماري ميشيل موكوكو" يوم السبت بتهمة انتهاك أمن الدول وحيازة أسلحة دون ترخيص.

واحتل موكوكو المركز الثالث في انتخابات الرئاسة التي جرت في مارس آذار 2016 وفاز فيها الرئيس دينيس ساسو نجيسو وانتقدتها أحزاب المعارضة ودول أجنبية بسبب ما شابها من مخالفات. واعتقل موكوكو في يونيو حزيران 2016. واتهم ممثلو الإدعاء موكوكو وعدة متهمين آخرين بجمع أسلحة منذ عام 2005 بهدف الإطاحة بنظام حكم ساسو نجيسو. وحُكم على المتهمين المشاركين لموكوكو بالسجن 20 عاما أيضا.