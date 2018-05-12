بحث السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي، ووزيرة التجارة في الاتحاد الأوراسي ورونيكا نيكيشينا، الخطوات التمهيدية للتوقيع على إتفاقية التجارة التفضيلية لمنطقة التجارة الحرة بين الجانبين.

وعقدت نيكيشينا إجتماعاً مع السفير سنائي، الجمعة، في مقر السفارة الايرانية في موسكو، وتباحث الجانبان حول حضور الوفد الايراني في آستانة للتوقيع على إتفاقية التجارية التفضيلية للمنطقة التجارية الحرة بين ايران والبلدان الأعضاء في الاتحاد المذكور.

وأكد السفير الايراني، خلال اللقاء، على أهمية الإتفاقية، معرباً عن أمله في ذات الوقت بتوطيد العلاقات التجارية بين البلدان الأعضاء في أوراسيا بفضل هذه الإتفاقية.

ومن المتوقع التوقيع على الإتفاقية في 17 أيار/ مايو الجاري في آستانة.