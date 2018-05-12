قال متحدث باسم حكومة ميانمار: إن مسلحين قتلوا 19 شخصا منهم أربعة من أفراد الأمن في هجوم كبير بالقرب من المعبر الحدودي الرئيسي مع الصين في وقت مبكر يوم السبت.

وتصاعد النزاع في شمال ميانمار خلال الشهر الماضي ويعد هذا الهجوم الأخير ضربة لأهم أولويات الزعيمة المدنية للبلاد أونج سان سو كي وهي تحقيق السلم في ظل تحول يشوبه التعثر من حكم عسكري تام.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني لتحرير تانج، المؤلف من مقاتلين ينتمون لجماعة تانج أو بالونج العرقية، إن الجماعة المسلحة هاجمت نادي قمار يديره أفراد ميليشيا ونقطة تابعة لجيش ميانمار في ضواحي بلدة ميوس الحدودية على بعد مئات الأمتار من نهر يفصل بين ولاية شان في شمال ميانمار وإقليم يونان الصيني.

وتنشب اشتباكات متكررة بين جيش ميانمار وعدة جماعات تقول إنها تقاتل سعيا للحصول على حكم ذاتي أكبر للأقليات العرقية في المنطقة التي تمر عبرها غالبية التجارة الخارجية لميانمار.

وقال زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار إن نحو 100 متشدد نفذوا الهجوم في حوالي الساعة الخامسة صباحا باستخدام أسلحة صغيرة ومدفعية وإن الشرطة المسلحة وأعضاء ميليشيا تدعمها الحكومة تصدوا لهم.

وذكرت معلومات واردة من الشرطة أن 15 مدنيا منهم امرأتان قتلوا بينما أصيب 20 آخرون.

وقال زاو هتاي إن ضابط شرطة وثلاثة من أفراد الميليشيا قتلوا أيضا في الاشتباكات مضيفا أن عددا غير محدد من مواطني ميانمار والصين فروا إلى الصين.

وأكد المتحدث باسم حكومة ميوس المحلية أن ما لا يقل عن 20 شخصا نُقلوا إلى المستشفى الرئيسي للبلدة بعد تعرضهم لإصابات خطيرة لكنه لم يذكر عدد القتلى.