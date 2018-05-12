|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 219523
|تاريخ النشر: أيار 12, 2018
|الوقت: 18:01
|الاقسام: اقتصاد
|
إيران تتوقع إنتاجاً سنوياً بنحو 5ر13 مليون طن من القمح
توقّع مسؤول بوزارة الزراعة الايرانية، بلوغ محصول القمح المحلي نحو 5ر13 مليون طن من مختلف محافظات البلاد هذا العام، وعدم التوريد من الخارج.
وأوضح اسماعيل اسفندياري، متعهد مشروع القمح المحلي بالوزارة السبت، أنه وبالرغم من وجود تقلبات طقسية وبيئية، فان من المتوقع أن يسجل إنتاج وشراء القمح مستوى أفضل من العام السابق. وبيّن أن وزارة الزراعة الايرانية تسملت 2ر1 مليون طن قمح من المزارعين منذ 26 أبريل/ نيسان حتى الآن.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر