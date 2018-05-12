إيران تتوقع إنتاجاً سنوياً بنحو 5ر13 مليون طن من القمح توقّع مسؤول بوزارة الزراعة الايرانية، بلوغ محصول القمح المحلي نحو 5ر13 مليون طن من مختلف محافظات البلاد هذا العام، وعدم التوريد من الخارج.