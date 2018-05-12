بدأ الناخبون الهنود يوم السبت الإدلاء بأصواتهم في ولاية جنوبية حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للسيطرة على واحد من الأماكن القليلة التي يحظى فيها حزب المؤتمر المعارض بنفوذ.

ويخوض مودي انتخابات عامة في غضون 12 شهرا وقد تكون النتيجة التي سيحققها حزبه بهاراتيا جاناتا في ولاية كارناتاكا الجنوبية مؤشرا حول ما إذا كان ما زال يحظى بالشعبية.

ويسيطر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وحلفاؤه على 22 من ولايات الهند البالغ عددها 29 ولاية وبعد ولاية كارناتاكا ستجرى انتخابات في ثلاث ولايات أخرى بحلول نهاية العام.

ويخوض مودي معركة انتخابية شرسة في كارناتاكا مع زعيم حزب المؤتمر راؤول غاندي سليل عائلة نهرو-غاندي التي هيمنت على السياسة في الهند منذ استقلالها. ويبلغ عدد سكان هذه الولاية 66 مليون نسمة وتشمل عدة دوائر انتخابية.

وتعتبر بنجالورو عاصمة الولاية مركزا لما يعرف باسم وادي السيليكون الهندي حيث تختلف أولويات الناخبين في مناطق الزراعات والمناجم عن أولويات الناخبين في المدن الحضرية.

ووعد كل من الحزبين الناخبين بتسوية ديونهم الزراعية إذا ما وصل إلى السلطة أسوة بما جرى في ولايات أوتار براديش ومهاراشترا والبنجاب التي أعلنت عن تسويات بلغ قيمتها 15 مليار دولار.

لكن استطلاعات الرأي لا تتوقع أي فوز صريح للحزبين في الانتخابات التي ستعلن نتيجتها في 15 مايو أيار.

من جهة اخرى نظم العشرات في الهند من أعضاء الجناح التجاري لحركة "آدم أدمي"، يوم السبت، مظاهرة في نيودلهي احتجاجًا على اتفاق بين شركة وول مارت الأمريكية للتجزئة، وشركة فليبكارت الهندية على الإنترنت، الذي بموجبه تقرر شراء 77% من أسهم شركة فليبكارت الهندية للتجارة الإلكترونية العملاقة مقابل 16 مليار دولار، كما قال "وول مارت" في بيان يوم 9 مايو.

وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات مناهضة لصفقة بيع أسهم الشركة الهندية لصالح نظيرتها الأمريكية، وقد أنهى هذا الإعلان شهورًا من التكهنات بأن وول مارت، أكبر متاجر التجزئة في العالم، تستعد لتولي مسؤولية فليبكارت في صفقة تقدم ضربة لمنافسة طموحات الأمازون في الهند.