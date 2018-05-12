  • السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 12, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219521 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 18:02 الاقسام: اقتصاد  
إيران ترفع حجم توريد الغاز إلى بغداد

إيران ترفع حجم توريد الغاز إلى بغداد

أعلن مدير الشؤون الدولية بشركة الغاز الوطنية الايرانية، بهزاد بابازادة، عن رفع توريد الغاز للعاصمة العراقية بغداد الى 14 مليون متر مكعب يومياً قريباً.

وأوضح بابازادة، السبت، أن ايران تضخ حالياً متوسط 5ر8 إلى 9 مليون مترمكعب يومياً الى بغداد بموجب العقد المبرم الساري حتى 21 مايو/ أيار 2018، ومن هذا الموعد فصاعداً سيبلغ الحجم التمريري 14 مليون متر مكعب يومياً.

يذكر أنه بحسب إتفاق بين ايران والعراق، فان المرحلة الأولى لتصدير الغاز الى محطتي الكهرباء في بغداد والبصرة انطلقت العام الماضي، بحيث تورد بغداد الغاز من ايران يومياً عبر أنبوب من محطة نفت شهر التصديرية (غرب ايران). أما المرحلة الثانية، تختص بتوريد الغاز للبصرة عبر محطة شلمجة (جنوب غرب ايران) التي ستبدأ بعد معالجة العقبات المالية من الجانب العراقي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6005 sec