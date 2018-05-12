أعلن مدير الشؤون الدولية بشركة الغاز الوطنية الايرانية، بهزاد بابازادة، عن رفع توريد الغاز للعاصمة العراقية بغداد الى 14 مليون متر مكعب يومياً قريباً.

وأوضح بابازادة، السبت، أن ايران تضخ حالياً متوسط 5ر8 إلى 9 مليون مترمكعب يومياً الى بغداد بموجب العقد المبرم الساري حتى 21 مايو/ أيار 2018، ومن هذا الموعد فصاعداً سيبلغ الحجم التمريري 14 مليون متر مكعب يومياً.

يذكر أنه بحسب إتفاق بين ايران والعراق، فان المرحلة الأولى لتصدير الغاز الى محطتي الكهرباء في بغداد والبصرة انطلقت العام الماضي، بحيث تورد بغداد الغاز من ايران يومياً عبر أنبوب من محطة نفت شهر التصديرية (غرب ايران). أما المرحلة الثانية، تختص بتوريد الغاز للبصرة عبر محطة شلمجة (جنوب غرب ايران) التي ستبدأ بعد معالجة العقبات المالية من الجانب العراقي.