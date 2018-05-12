  • السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 12, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219520 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 18:02 الاقسام: اقتصاد  
طريق آستارا-آستارا السككي يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين دول الكومنولث
رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الروسية:

طريق آستارا-آستارا السككي يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين دول الكومنولث

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية-الروسية: ان طريق آستارا-آستارا السككي (شمال البلاد) يسهم في تنمية العلاقات بين دول الكومنولث ذات المصالح المشتركة (CIS)، داعياً الى الاستفادة المثلى للفرص المتاحة في هذا الإطار.

جاءت تصريحات المسؤول التجاري الايراني في كلمته، خلال ملتقى (دور طريق آستارا-آستارا السككي في مجال النقل الدولي عبر ممر الشمال-جنوب، والشرق-غرب)، أقيم أمس السبت في مدينة آستارا بمحافظة جيلان (شمال).

وأشار هادي تيزهوش تابان الى اللقاء الأخير بين رئيسي جمهورية ايران وآذربايجان، مبيناً أهداف الملتقى التجاري المشترك بين البلدين، قائلاً: انه يستعرض مزايا التعاون السككي بين طهران وباكو، بما يؤدي الى تنسيق الجهود وإزالة الثغرات وإتاحة ظروف مشتركة في هذا الإطار، وبالتالي النهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.

وأعرب رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية-الروسية عن تقديره لجهود الجانب الآذربايجاني الهادفة الى تطوير التعاون التجاري والتسريع في عملية إكمال مشروع الطريق السككي بين آستارا الايرانية وآستارا الآذربايجانية، مصرحاً: ان هذا الخط السككي سيتم إنجازه خلال العام الحالي عبر التمويل والاستثمار المشترك بين طهران وباكو، بما يؤدي الى ربط شبكة النقل عبر محافظة جيلان الى أوروبا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0607 sec