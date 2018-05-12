أعلن مسؤول في مؤسسة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والفنية الايرانية، ان حجم الاستثمارات الأجنبية المصادق عليها في العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2018) بلغ 10 مليارات و600 مليون دولار، ليسجل زيادة بنحو 200 مليون دولار عن العام الماضي.

وأضاف أكبر قهرماني، السبت، في تصريح لـ(إرنا): ان حجم الاستثمارات الأجنبية المصادق عليها في 2017 بلغ 10 مليارات و400 مليون دولار .وأوضح بأن حجم الاستثمارات المصادق عليها وجذب الاستثمار هما موضوعان مختلفان، مؤكداً انه بعد الموافقة على الاستثمار تبدأ العملية وينقل المستثمر في غضون فترة زمنية، رأس المال والتكاليف اللازمة لبدء وتنفيذ المشروع المعني.

وشدد قهرماني على أن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة للشعب في الاقتصاد الايراني، يستلزم استثمارات تتناسب مع احتياجات البلاد، والذي يتم جزء منها من خلال الاستثمار الأجنبي. وأكد انه نظراً للظروف والقدرات الاقتصادية للبلد، هناك فرص جيدة للمستثمرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات.