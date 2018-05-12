قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة: إن بإمكان كوريا الشمالية أن تتطلع إلى مستقبل مفعم بالسلام والازدهار إذا وافقت على التخلي بسرعة عن أسلحتها النووية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-وا في واشنطن وقبل لقاء قمة تاريخي بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "إذا اتخذت كوريا الشمالية الخطوة الجريئة لنزع السلاح النووي بسرعة فإن الولايات المتحدة مستعدة للعمل معهما لتحقيق الازدهار على قدم المساواة مع أصدقائنا الكوريين الجنوبيين".

وأضاف: إذا اختار الزعيم كيم الطريق السليم سيكون هناك مستقبل مفعم بالسلام والازدهار للشعب الكوري الشمالي. وعاد بومبيو من بيونغ يانغ مع ثلاثة أمريكيين كانت كوريا الشمالية تحتجزهم وقال إن الإفراج عن هؤلاء الرجال ساعد على تهيئة الظروف لاجتماع ناجح بين ترامب وكيم في سنغافورة في 12 يونيو حزيران.

ولكن تصريحاته أوضحت أن الجانبين مازالا مختلفين بشأن المسألة الأساسية المتعلقة بما يعنيه كل طرف بنزع السلاح النووي.

وقال بومبيو إنه عقد محادثات جيدة وجوهرية مع كيم في بيونغ يانغ في ثاني لقاء له مع الزعيم الكوري الشمالي خلال أقل من ستة أسابيع وأبدى اعتقاده بأن الجانبين يتفهمان الهدف الأساسي من اجتماع القمة.

وأدى تطوير كوريا الشمالية لأسلحة وصواريخ نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة إلى تبادل تصريحات عدائية بين ترامب وكيم العام الماضي مما أثار مخاوف من نشوب حرب جديدة بشأن شبه الجزيرة الكورية.

من جهتها وصفت الخارجية الأمريكية تقارير إعلامية تحدثت عن استعداد واشنطن لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية بعد تخليها عن الأسلحة النووية، بأنها خاطئة ومضللة.

وكتبت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت على صفحتها في "الفيسبوك"، تعليقا على عنوان مقال نشره موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هذا عنوان مضلل. إذا نزعت كوريا الشمالية سلاحها النووي، يمكن أن تتمتع بمستقبل أفضل، يتضمن انخراطها في التجارة العالمية وتوافد الضيوف إليها من مختلف أنحاء العالم".