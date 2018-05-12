قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي: إن الهدف الأول الذي استهدفه العدو في العقوبات هو قطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات، وقال: إن العدو لن ينجح في هذا الحظر.

وأضاف فريدون حسن وند، السبت، إن هدف العدو من هذا الإجراء هو الإضرار بالاقتصاد وقدرات البلاد، لكن الاقتصاد المقاوم هو أسلوب مبدئي للتعامل مع مخططات الأعداء، خاصة في هذه المرحلة. وتابع: ان العدو يحاول من فرض العقوبات وممارسة الضغوط لخفض إنتاج إيران من النفط، لكن إيران قاومت دائماً الأعداء وواجهت مؤامراتهم، وهذه المرة أيضاً ستنتصر.

وصرح حسن وند ان ايران وبامتلاكها للطاقات القيمة في قطاع النفط والغاز، بإمكانها أن تحظى بموقع خاص وفعال في (أوبك) بالمستقبل .وشدد على أن العدو يحاول ضخ روح اليأس في المجتمع بممارسة الضغط والعقوبات التي ستفشل بوعي ويقظة الشباب الإيراني.