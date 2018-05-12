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رقم الخبر: 219513 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 17:47 الاقسام: محليات  
مطهري: سنتّخذ قرارًا جديدًا في حال لم تقدّم أوروبا ضمانات قوية
وسعيدي تؤكد أن انسحاب ترامب من الاتفاق لن يخلق مشكلة جادة

مطهري: سنتّخذ قرارًا جديدًا في حال لم تقدّم أوروبا ضمانات قوية

قال نائب رئيس مجلس الشّورى الإسلامي علي مطهّري إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ قرارًا جديدًا فيما يخصّ الاتّفاق النووي في حال لم تقدّم أوروبا ضمانات قويّة للحفاظ عليه.
وفي تصريح لوكالة تسنيم للأنباء أشار نائب رئيس مجلس الشّورى الإسلامي علي مطهّري الى مستقبل الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتّحدة منه، وقال: "يجب أن ننتظر حتى الأسبوعين المقبلين لنرى مسار محادثات الحكومة الإيرانية مع الأوروبيين، حينذاك سيصبح الأمر واضحًا".
وأضاف: "يجب أن نرى إن كان الأوروبيّون سيصمدون ويقفون بوجه أمريكا أم أنّهم يريدون إضاعة الوقت؛ يجب أن نكون حذرين وأن نرى إن كنّا سنأخذ ضمانات قوية للاستمرار بالاتّفاق النووي أم لا، ففي حال فشلت المفاوضات يجب اتّخاذ قرار جديد".
بدورها اعتبرت النائبة الايرانية عن اهالي طهران فاطمة سعيدي ان انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لن يخلق مشكلة جادة للبلاد.
وقالت فاطمة سعيدي عضو تكتل الامل في المجلس، في تصريح لوكالة فارس يوم السبت، ان قرار ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي كان متوقعا من قبل المسؤولين والشعب الايراني بالنظر الى سياساته السابقة.
وعدّت انسحاب اميركا من الاتفاق النووي فرصة جيدة ليكون الشعب الايراني يدا ولسانا واحدا في مواجهة جنون ترامب. واعتبرت ان حكومة الرئيس روحاني ستتجاوز هذه الازمة بالنظر الى تمتعها بالشعبية والتدبير والامل في قلوب الناس.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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