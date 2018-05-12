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رقم الخبر: 219512 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 18:03 الاقسام: اقتصاد  
مساعد مؤسسة الموانئ: الشحن البحري الإيراني لم يتأثر بالحظر الأمريكي
نظراً لموقف الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين

مساعد مؤسسة الموانئ: الشحن البحري الإيراني لم يتأثر بالحظر الأمريكي

قال مساعد مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية: انه نظراً لموقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بشأن الانسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي، فان الشحن البحري لم يتأثر جراء الحظر الأمريكي ضد ايران.

وأضاف هادي حق شناس، السبت: ان الانسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي لم يؤثر على الشحن البحري الايراني ولا يمكن العودة الى زمن الحظر، قائلاً: ان سفن الشحن الأمريكية لا تدخل الموانئ الايرانية كي نتأثر بالحظر الذي يفرضه حكامهم، مؤكداً ان سفن الشحن الايرانية تنقل بضائعها الى الموانئ الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا وبحر قزوين وان الأسطول البحري التجاري الايراني الضخم استطاع نقل البضائع المستوردة والمصدرة ولعب دوراً مهماً في تأمين احتياجات البلاد .

واعتبر حق شناس الانسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي معارضاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على رفع الحظر عن ايران، مؤكداً ان الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أعلنت بصراحة أنها لا تقبل الحظر الأمريكي الجديد.

 
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