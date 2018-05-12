أكدت شركة (طائرات سوخوي المدنية) أنها ستستمر بالتعاون مع شركات الطيران الإيرانية في إطار العقود الموقعة لتوريد طائرات (سوخوي سوبرجت 100) على الرغم من الحظر الأميركي.

وأكد المكتب الصحفي للشركة، الجمعة، أن (طائرات سوخوي المدنية) ستواصل العمل مع شركات الطيران الإيرانية في إطار الإتفاقيات الأولية التي وقعت خلال معرض "Eurasia Air Show" في أبريل/ نيسان عام 2018. وأضافت الشركة: أن الجانبين يدرسان إمكانية توريد النسخة المحدثة من الطائرة (سوخوي سوبرجت 100 آر).

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الروسية وقعت في أبريل/ نيسان الماضي مذكرات نوايا حول توريد 40 طائرة ركاب من نوع (سوخوي سوبرجت 100) بنسختها الجديدة لشركتين إيرانيتين حتى عام 2022.

وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستعيد العقوبات على إيران، لتشمل صناعة الطائرات الإيرانية وقطاع الطيران بشكل عام، وستسحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني مثل (بوينغ) و(إيرباص).

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول إيراني كبير، إن طهران تتواصل مع شركة (ايرباص) الأوروبية المنتجة للطائرات في محاولة للاستفادة من الوقت المحدود المتاح بعد القرار الأميركي هذا الأسبوع بالانسحاب من الإتفاق النووي.

وقال أصغر فخرية كاشان، كبير مستشاري وزير الطرق وبناء المدن: (نجري إتصالات مع ايرباص وهم يبحثون في جميع الاحتمالات التي قد تكون موجودة للاستفادة من الوقت المحدود المتاح أمامنا). وأضاف: (الأمر كله يعتمد على دعم الحكومات الأوروبية وسياساتها).

وأشار فخرية كاشان إلى أن إيران تأمل أيضاً في أن تستورد المزيد من طائرات (ايه.تي.آر) ذات المحركات التوربينية، لكنه قال إن هناك بعض (الأمور الفنية). و(ايه.تي.آر) مشروع مشترك بين ايرباص ومجموعة ليوناردو الإيطالية.