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رقم الخبر: 219509 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 18:03 الاقسام: اقتصاد  
"إيني": العقوبات لن تؤثر على مشترياتنا من النفط الإيراني
وشركة النفط الصينية مستعدة لتحل محل "توتال"

"إيني": العقوبات لن تؤثر على مشترياتنا من النفط الإيراني

قال كلاوديو ديسكالتسي، المدير التنفيذي لشركة النفط الإيطالية (إيني)، إن العقوبات المتوقع أن تفرضها واشنطن على طهران لن تؤثر على مشتريات الشركة من النفط الإيراني.

وأوضح ديسكالتسي، الجمعة، أن الشركة ترتبط بعقد مع إيران لشراء مليوني برميل شهرياً، ينتهي بنهاية العام الجاري، تزامناً مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ. وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية تمهل الشركات ستة أشهر لإنهاء أنشطتها في إيران. وتابع: (نراقب عن كثب التطورات في المنطقة الخليجية).

وفي السياق، أعلنت شركة (سي.إن.بي.سي) النفطية الصينية إنه في حال خروج شركة (توتال) الفرنسية من ايران بعد إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي، فانها مستعدة لتحل محلها.

وأضاف موقع (تشاينا ارغ) الصيني، ان شركتي (سي.إن.بي.سي) و(توتال) وقعتا العام الماضي إتفاقية تنص على تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي. وفي حال خروج (توتال) من حقل بارس الجنوبي باعتباره أحد أكبر مصادر الغاز في العالم، فان هذه الشركة الصينية ستحل محلها.

وتبلغ قيمة إتفاقية (سي.إن.بي.سي) و(توتال) مليار دولار وتتعلق بتوسيع المرحلة الحادية عشرة لحقل بارس الجنوبي. وفي حال حدوث تغيير في هذه الاتفاقية، تستحوذ الشركة الصينية على 1ر50 من حصة (توتال) وستكون المنفذ الوحيد لهذا المشروع.

هذا وأعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية ان الشركات النفطية الكورية تجري مشاورات مع أمريكا كي لا تحول العقوبات دون التجارة مع ايران، فيما ترغب الشركات الصينية في تعزيز العلاقات التجارية مع ايران وتوثيق التعاون في مجال الطاقة.

 
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