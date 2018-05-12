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رقم الخبر: 219507 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 17:43 الاقسام: محليات  
لجنة الأمن القومي تناقش التوجهات الجديدة ازاء موضوع الاتفاق النووي
في اجتماع بحضور مساعد وزير الخارجية

لجنة الأمن القومي تناقش التوجهات الجديدة ازاء موضوع الاتفاق النووي

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان أعضاء هذه اللجنة سيجتمعون اليوم الاحد بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي لبحث ظروف مابعد الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي .
وصرح كمال دهقاني فيروزآبادي في تصريح لارنا، ان الاجتماع سيناقش التوجهات الجديدة ازاء موضوع الاتفاق النووي بعد الانسحاب الامريكي واجراءات الاتحاد الأوروبي .
وأشار الى دعوة جميع الأجهزة المعنية بموضوع الاتفاق النووي لحضور اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.
وتابع: كان من المقرر حضور وزير الخارجية في هذه الجلسة الا انه وبسبب زيارته الى الصين وروسيا وبلجيكا فان مساعده السياسي سيحضر الجلسة.
وأشار دهقاني الى ان اللجنة ستواصل يوم الثلاثاء مناقشة التوجهات الجديدة ازاء موضوع الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي.
كما لفت الى ان اللجنة ستبحث وتصوت على التقرير الرابع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، والذي وافقت عليه اللجنة النووية ووضعت اللمسات الأخيرة عليه .
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع بين مجموعة (5+1) وإيران عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران، والذي واجه القرار الأمريكي، انتقادات واسعة من دول العالم بما فيها بريطانيا وفرنسا والمانيا .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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