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رقم الخبر: 219505 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 17:30 الاقسام: رياضة  
سيدات إيران يتربعن على العرش الآسيوي بكرة الصالات
للمرة الثانية على التوالي

سيدات إيران يتربعن على العرش الآسيوي بكرة الصالات

هزمت سيدات ايران نظيراتهن اليابانيات في نهائي بطولة آسيا بكرة الصالات التي جرت في العاصمة التايلندية بانكوك بنتيجة (5 – 2).

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها الايرانيات على اليابانيات في نهائي البطولة.

مثل المنتخب كل من (فرزانة توسلي، طاهرة مهدي بور، لیلا خدا بنده پور، فاطمة ارجنكي، سارا شیربیكي، فرشتة خسروي، فرشتة کریمي، فاطمة بابي، مهسا کمالي، نسیمة غلامي، نسترن مقیمي، فهمیة زارعي، فاطمة اعتدادي، آرزو صدقیان زادة).

ومثل منتخب اليابان كل من (یاماموتو، کاتو، اكوتشي، یوتسوي، کاتسوماتا، تاکه مورا، آمیشیرو، اكاوا، ناکاجیما، واکابایاشي، سوكي یاما، تشیدا، فوجیتا).

هذا وكان منتخب إيران قد نجح في التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فيتنام 5-0 يوم الخميس على صالة "هوامارك" في بانكوك، ضمن مباراة قبل نهائي بطولة آسيا للسيدات بكرة الصالات 2018 في تايلاند.

وسجلت آرزو صدقيان زادة (5) وفاطمة اعتدادي (10 و37) وسارا شيربيكي (14) وفاطمة زارعي (16) أهداف الفوز لمنتخب إيران.

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأوزبكستان ولا شيء لتركمانستان، ثم فاز في ربع النهائي على الصين 4-2.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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