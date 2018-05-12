  • السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 12, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219504 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 17:21 الاقسام: محليات  
الأميرال فدوي: الأعداء يرون مصالحهم في إفتعال الفتن بالمنطقة
مستقبلاً وفداً عسكرياً عُمانياً

الأميرال فدوي: الأعداء يرون مصالحهم في إفتعال الفتن بالمنطقة

اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الاميرال علي فدوي، ان الاعداء يرون مصالحهم في افتعال الفتن بالمنطقة.
واستقبل الاميرال علي فدوي في بندر عباس وفداً عسكرياً عمانياً برئاسة مساعد شؤون العمليات والتخطيط في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة العمانية العميد حمد بن راشد البلوشي.
وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الاوضاع الحساسة في المنطقة وتعزيز التعاون التعليمي والعسكري والدفاعي بين سلطنة عمان والقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية.
ونوه الاميرال فدوي في هذا اللقاء الى ان علاقات ايران وسلطنة عمان هي علاقات جيدة للغاية نتيجة القواسم الدينية والتاريخية المشتركة وحسن الجوار، ويمكنها ان تتحول الى نموذج لباقي دول الجوار.
وأضاف، ان اعداء الدول الاسلامية يحاولون دائماً تفريق شعوب ومسؤولي الدول الاسلامية عن بعضهم البعض عبر اثارة الفتن والخلافات وجعلهم في مواجهة لبعضهم البعض.
ولفت قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الى ان الدول الاسلامية يمكنها في ظل الوحدة ان ترسي الامن في المنطقة وتستفيد من فوائده.
وأضاف، ان الاعداء ينوون تبرير تدخلهم في المنطقة عبر افتعال الفتن والفوضى وزرع بذرة الخلافات فهم يرون مصالحهم في افتعال الازمات المختلفة والفتن واثارة الحروب والخلافات.
بدوره وصف العميد حمد بن راشد البلوشي خلال هذا اللقاء، العلاقات التاريخية بين ايران وعمان بالمتينة، منوها الى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8161 sec