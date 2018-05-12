اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الاميرال علي فدوي، ان الاعداء يرون مصالحهم في افتعال الفتن بالمنطقة.

واستقبل الاميرال علي فدوي في بندر عباس وفداً عسكرياً عمانياً برئاسة مساعد شؤون العمليات والتخطيط في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة العمانية العميد حمد بن راشد البلوشي.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الاوضاع الحساسة في المنطقة وتعزيز التعاون التعليمي والعسكري والدفاعي بين سلطنة عمان والقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية.

ونوه الاميرال فدوي في هذا اللقاء الى ان علاقات ايران وسلطنة عمان هي علاقات جيدة للغاية نتيجة القواسم الدينية والتاريخية المشتركة وحسن الجوار، ويمكنها ان تتحول الى نموذج لباقي دول الجوار.

وأضاف، ان اعداء الدول الاسلامية يحاولون دائماً تفريق شعوب ومسؤولي الدول الاسلامية عن بعضهم البعض عبر اثارة الفتن والخلافات وجعلهم في مواجهة لبعضهم البعض.

ولفت قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الى ان الدول الاسلامية يمكنها في ظل الوحدة ان ترسي الامن في المنطقة وتستفيد من فوائده.

وأضاف، ان الاعداء ينوون تبرير تدخلهم في المنطقة عبر افتعال الفتن والفوضى وزرع بذرة الخلافات فهم يرون مصالحهم في افتعال الازمات المختلفة والفتن واثارة الحروب والخلافات.

بدوره وصف العميد حمد بن راشد البلوشي خلال هذا اللقاء، العلاقات التاريخية بين ايران وعمان بالمتينة، منوها الى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.